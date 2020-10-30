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العماد عون: الجيش سيبقى دائمًا على عهده في حماية جميع المواطنين

30
OCTOBER
2020
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دشّن قائد الجيش العماد جوزاف عون “طريق شهداء عرسال” التي يبلغ طولها 12 كيلومترًا، وتشكّل صلة الوصل بين المراكز العسكرية، كما تسمح لأصحاب الأراضي في الجرود بالوصول إليها لاستثمارها بشكل أفضل، وفق ما أفادت قيادة الجيش – مديرية التوجيه.

 

وخلال لقاء مع أهالي الشهداء وفاعليات البلدة في أحد المراكز العسكرية، استذكر عون “تضحيات شهداء المؤسسة العسكرية إلى جانب أبناء البلدة العسكريين، الذين استشهدوا على كامل مساحة الوطن مقدّمين التضحيات في مختلف المعارك التي خاضها الجيش”.

 

وأشار إلى أن “عرسال عانت من الإرهاب الذي انعكس سلبًا على حياة أبنائها فخسروا مورد رزقهم، ووقفت إلى جانب المؤسسة العسكرية في مواجهة التنظيمات الإرهابية وصولًا إلى معركة “فجر الجرود” عام 2017″، مشددًا على أن “الجيش حاضر بقوة في هذه المنطقة وعلى كامل الحدود الشرقية، وسيبقى دائمًا على عهده في حماية جميع المواطنين والدفاع عنهم مهما بلغت التضحيات”.

 

ثم انتقل العماد عون إلى قيادة اللواء التاسع في اللبوة، حيث التقى قائد اللواء والضباط واستمع إلى إيجاز حول المهمات التي تنفذها الوحدات العسكرية في المنطقة، وزوّدهم بالتوجيهات اللازمة في ما خص اتخاذ التدابير الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا.

 

وتطرّق إلى “الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر فيه البلاد ويؤثّر بشكل مباشر على المؤسسة العسكرية”، مشددًا على أن “الجيش كان وسيبقى أساس بنيان الوطن”.

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