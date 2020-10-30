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رئيس التفتيش المركزي: الربط المعلوماتي في الإدارات مهم لتطويق الفساد واستئصاله

30
OCTOBER
2020
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عقد إجتماع في التفتيش المركزي، "تفعيلا لاستراتيجية التواصل والتنسيق مع مختلف الوزارات والادارات وتحسينا للأداء الإداري العام"، عبر المنصة الالكترونية Impact، شارك فيه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر ومدراء مؤسسات العامة للكهرباء والمياه والمفتشون العامين.

 

وأكد رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية "أهمية الربط المعلوماتي في الإدارات لتطويق الفساد واستئصاله، احقاقا للحق عبر محاسبة مدققة"، مستشهدا بالدور "الوطني الذي تقوم به البلديات انطلاقا من دورها المحلي بشراكتها التفاعلية وتعاونها مع التفتيش المركزي عبر المنصة"، مشيرا الى "ان دور مؤسسات الدولة واداراتها يبقى الاساس في رسم مستقبل البلاد، ما يحتم علينا مسؤولية رفع أدائها لتنال ثقة وتقدير الجميع داخليا وخارجيا".

 

وبعد عرض مفصل لمختلف البرامج الرقمية والاستمارات التحليلية الموجودة على المنصة، ابدى الوزير استعداده "لاشراك جميع التطبيقات التي يتم العمل عليها في وزارة الطاقة والمياه على Impact، بهدف تفعيل الخطط المعدة لتدارك الاخطار الناجمة عن انهيار السدود في حال حدوثها والعمل مع البلديات على تحصين استثمار الاملاك النهرية والابار الارتوازية". ‎

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