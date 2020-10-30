ورشة عمل للاطفال من تنظيم لجنة المرأة في هيئة قضاء زحلة في التيار

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أقامت لجنة المرأة في هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر في مكتب الهيئة في كريستل سنتر ورشة عمل للاطفال مع تأمين مركز للدراسة عن بعد في حضور نائبة رئيس التيار للشؤون الادارية مارتين نجم كتيلي ورئيسة اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار جومانا سليلاتي والمنسقة جيهان جبور حداد ومسؤولة اللجنة كارمن حداد ومسؤول المدارس في قطاع الشباب ايليو حداد واعضاء الهيئة.



الورشة تم في خلالها توزيع قرطاسية على التلاميذ الذين حضروا مع التشديد على الاستمرار في التعاون في هذا المجال لايصال خدمة التعليم عن بعد لمن لا تتوافر لهم الامكانات المطلوبة لتحقيق ذلك.