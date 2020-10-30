عاجل - تحركات أمام السفارة الفرنسية واندلاع أعمال شغب

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قدم عدد من الاشخاص أمام قصر الصنوبر على رمي عبوات المياه بإتجاه القوى الامنية.

كما دعت مجموعة الانضباط في التظاهرة المشاركين للعودة الى الحافلات بعد توتر الأجواء ومحاولة مجموعة اخرى ازالة الاسلاك الشائكة في المكان.

يذكر أن التظاهرة انطلقت عقب صلاة ظهر من أمام مسجد جمال عبد الناصر في كورنيش المزرعة.

ورفعت في التظاهرة الرايات الاسلامية ولافتات تؤكد مكانة النبي محمد عند المسلمين، وسلكت الطريق العلوي لنفق البربير تتقدمها العشرات من الدراجات النارية.

وقد رافق المتظاهرون عناصر من قوى الامن الداخلي في ظل حضور عناصر الجيش والمخابرات، وقطعت القوى الامنية مدخل نفق البربير المؤدي الى المتحف بالعوائق الحديدية منعا لسلوك التظاهرة تلك الطريق وعملت على تحويل السير الى طرق فرعية مع تسجيل زحمة كثيفة على كورنيش المزرعة والشوارع المحيطة.