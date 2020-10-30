"العصفور" بقبضة مكتب مكافحة المخدرات

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أوقف عناصر مكتب مكافحة المخدّرات في صيدا في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 20-10-2020 في محلة الدامور، أحد المطلوبين للقضاء، بحقّه 7 مذكرات عدلية بجرائم مخدّرات ورشوة واستعمال هوية الغير، ويُدعى ح. ع. (مواليد عام 1980، لبناني) ملقّب بـ "العصفور".



وقد ضبط بحوزته /5.5/غ. من مادة حشيشة الكيف و /4/غ. من مادة الكوكايين وبيان قيد إفرادي مزوّر، ومبلغ مالي.



وبالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدرات وبتعاطيها، وأنه يستحصل عليها من المدعو: - ي. ع. (العمل جارٍ لتوقيفه).



وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف ح. ع. وأودع مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته بحسب بيان عن قوى الأمن الداخلي.