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لقاءات في قصر بعبدا حول مسار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية

30
OCTOBER
2020
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الرئيس عون استقبل السفير الاميركية واطلع من كوبتش على اجواء المفاوضات الايجابية
 
 
كان مسار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية محور لقاءات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا.
 
السفيرة الاميركية دوروثي شيا
وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون سفيرة الولايات المحتدة الاميركية في لبنان السيدة دوروثي شيا وعرض معها العلاقات اللبنانية-الاميركية وسبل تطويرها، كما تطرق البحث الى مسار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والتي تتواصل في مقر قيادة " اليونيفيل" في الناقورة ويشارك فيها ممثل عن الولايات المتحدة الاميركية بصفة وسيط مسهّل للتفاوض. وتناول اللقاء ايضًا الاوضاع العامة والتطورات الاخيرة.
 
يان كوبتش
وفي الاطار نفسه، استقبل الرئيس عون المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان السيد يان كوبتش الذي اطلعه على تفاصيل جولتي المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللتين عُقدتا يومي الاربعاء والخميس الماضيين في الناقورة، والاجواء الايجابية التي تسود المفاوضات على رغم وجود وجهات نظر مختلفة هي موضع التفاوض الذي سيستأنف الشهر المقبل.
 
وحضر اللقاء عن الجانب الاممي السيدة لينا القدوة، وعن الجانب اللبناني الوزير السابق سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشار الديبلوماسي اسامة خشاب.
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