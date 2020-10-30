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لقاء لهيئة قضاء زحلة مع ميشال الفترياديس

30
OCTOBER
2020
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نظمت هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر اجتماعاً الكترونيا مع الاستاذ ميشال الفتريادس. 
 
لخص السيد الفتريادس خلال اللقاء ما عايشه منذ عام ١٩٨٧ حتى ٢٠٠٥ حيث بدأ بتطوعه بالجيش بسبب رؤيته بالعماد عون قائد الجيش انذاك شخصا مختلفا عن من سبقه وقائدا للجيش يمكنه التغيير. ثم بعد احداث ١٣ تشرين باسبوع بدأ نضاله عبر رش الحيطان بعبارة "عون راجع" ومن ثم تأسيسه حركة M.U.R المستوحاة من المجموعات الموحدة للمقاومة الفرنسية التي اطلقت شراراة النضال.
 
ثم تطرق الى الموضوع الاقتصادي وعن فقدانه الثقة بالمصارف منذ سنين حيث اطلق حركة "لن ندفع" عام ٢٠٠٧ محذرا من انهيار القطاع لانه قائم على اسس مهزوزة.
 
 وشدد الفتريادس على دور حاكم مصرف لبنان التدميري للاقتصاد.
 
اما بموضوع ثورة ١٧ تشرين فلفت الى ان من استغل الثورة هي مجموعة مدربة من منظمات عالمية تعرف استغلال الشعارات وبث الشائعات بخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي وما قامت به هو محضر مسبقا وهذه المجموعات لن تتوقف لا بل سوف تستمر ودائما بوجوه جديدة ولذلك هناك اهمية كبيرة لدور الشباب ووعيهم بمواجهة هذه الاكاذيب حيث يجب ان يكونوا الصف الاول في المواجهة الاعلامية.
ثم اجاب الفتريادس عن أسئلة المشاركين حول مواضيع عدة،
 
 وختم بالتأكيد على ان الامور بغض النظر عن صعوبتها لا يجب ان نستسلم والمقاومة هي جزء من حياته، متمنيا السلامة للجميع وان تمر جائحة كورونا باسرع وقت ممكن لنتمكن اللقاء في ساحات المدن والقرى.
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