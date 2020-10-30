الرئيس عون: نأمل أن يستعيد لبنان حضوره العربي والدولي

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رئيس الجمهورية اطلع من وزيرة الشباب والرياضة على استضافة لبنان للمؤتمر الكشفي العربي الثلاثين ومنتدى الشباب الكشفي العربي الخامس في الـ2022

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزيرة الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال السيدة فارتينه اوهانيان التي اعلمته بأن لبنان سيستضيف في العام 2022 المؤتمر الكشفي العربي الثلاثين ومنتدى الشباب الكشفي العربي الخامس، مشيرة الى انها ستسافر الاحد المقبل الى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الذي يعقد لهذه الغاية في العاصمة المصرية ولتستلم من نظيرها المصري الدكتور اشرف صبحي استضافة المؤتمر والمنتدى في لبنان. وسيحضر التسليم والتسلم الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية هيفاء ابو غزالة.

وشددت الوزيرة اوهانيان على اهمية انعقاد المؤتمر الكشفي العربي والمنتدى في لبنان، لافتة الى ان التحضيرات ستبدأ قريبًا لتأمين حسن التنظيم والبرنامج وكل ما من شأنه ان يحقق نجاح المؤتمر والمنتدى.

ونوّه الرئيس عون بهذا الحدث الذي يشهده لبنان، معربًا عن امله في ان يستعيد حضوره العربي والدولي ويخرج من الظروف الصعبة التي يمر بها.