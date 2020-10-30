هذا ما كشفه سالم زهران عن الحكومة!

A + A -

كشف مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران أن هناك نقاشا جديا في الساعات الماضية لتوسيع الحكومة من 18 الى 20 وزيرا، والرئيس المكلف سعد الحريري مصر على حكومة من 18 وزيرا.



وأوضح في حديث للـ"ال بي سي" أن وزارتا الاشغال والطاقة هما العنوان الاساس في النقاش حاليا والحريري تخلى عن الداخلية ويصر على الاشغال.



وتابع زهران: "مجموعة من الاسماء مطروحة لوزارة الطاقة والحريري وعد حزب الطاشناق بوزارة الصناعة."



وقال: "تقديري بأن وزارة الصحة قد تعود لرئيس الحزب التفدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ولدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرغبة لتوسعة الحكومة الى 20 وزيرا."



وأكد زهران أننا أمام حكومة مشابهة لحكومة حسان دياب تضاف اليها جملة من الشخصيات التي تشكل تقاطعات بين عدد من الفرقاء والأحزاب.



وشدد على أن وزارة المال حسمت لصالح الثنائي الشيعي وحديث عن جملة اسماء لتولي هذه الحقيبة.



ورأى زهران أنه كما يبدو ان الخارج يريد بقاء النازحين خارج سوريا للعديد من الأسباب.