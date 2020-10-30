بلدية كفرحي: 3 إصابات جديدة بكورونا

أعلن رئيس بلدية كفرحي جورج عقل تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدة والمصابون في الحجر المنزلي.



ودعا عقل المخالطين إلى "التزام الحجر الصحي وإجراء الفحوص اللازمة"، مشيرا إلى "إجراء 15 فحصا للمخالطين في مستشفى البترون على أن تستكمل في الأيام المقبلة".



وشددت خلية الأزمة في البلدية على "ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية والتزام المسافة الآمنة ووضع الكمامات والتعقيم حفاظا على صحة الجميع وسلامتهم".