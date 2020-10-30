غالبية وفيات كورونا امس هي لمرضى في منتصف العمر.. هذا ما كشفه مدير مستشفى الحريري!

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غرّد مدير مستشفى الحريري الحكومي الدكتور فراس الابيض عبر حسابه على "تويتر" قائلاً:

"استعادت ارقام الكورونا في لبنان الوتيرة السابقة في الارتفاع مسجلة ارقاما قياسية على مدى ثلاثة ايام متتالية، وارتفعت كذلك نسبة الفحوصات الموجبة."

وتابع:" من الملفت ان غالبية الوفيات البارحة هي لمرضى في منتصف العمر. باختصار، الوضع ليس على ما يرام، وهو بحاجة لاعادة تقييم واجراءات جديدة."

وأضاف:" اي زيادة في اعداد مرضى الكورونا ستليها زيادة في اعداد مرضى العناية المركزة بعد فترة زمنية وجيزة. غالبية اقسام الكورونا في المستشفيات تعمل بنسبة اشغال مرتفعة، لكن المطلوب المزيد من التجهيز وزيادة الطواقم الطبية والتمريضية لاستيعاب اي طفرة في الاعداد."

وقال:" في مستشفانا، مشروع توسعة قسم الكورونا في مراحله الاخيرة، وسوف يضيف 9 أسرّة عناية مركزة بالاضافة الى أسرّة عادية وقسم الولادة والاطفال الخدج. لكن من المهم التشديد على ان المعركة الحقيقية مع الكورونا هي في المجتمع لا في المستشفيات. لا بديل عن الالتزام باجراءات السلامة."

٣.٣ في مستشفانا، مشروع توسعة قسم الكورونا في مراحله الاخيرة، وسوف يضيف ٩ اسرة عناية مركزة بالاضافة الى اسرة عادية وقسم الولادة والاطفال الخدج. لكن من المهم التشديد على ان المعركة الحقيقية مع الكورونا هي في المجتمع لا في المستشفيات. لا بديل عن الالتزام باجراءات السلامة.