living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خبير اقتصادي: 10 مؤشرات تفاؤل في لبنان حالياً

30
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب الدكتور كمال ديب الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي والمفكر الاجتماعي الكندي من أصل لبناني عن عشرة مؤشرات تفاؤل في لبنان حاليا وهي:

أولاً، زيادة مساحة الأراضي اللبنانية المزروعة بمعدّل 50 بالمئة منذ تشرين الأول اكتوبر 2019 إلى اليوم. من 230 ألف هكتار إلى 310 ألأف هكتار
ثانياً، تدفق أغذية المؤونة إلى الأسواق هذا الشهر من زيوت ودبس عنب ودبس خروب وأجبان وألبان ومكبوسات المنتجات الزراعية.. وكشك وبرغل ومربيات.


ثالثاً، زيادة عدد المصانع اللبنانية بمعدل الثلث عن العام الفائت أمام تراجع البضائع المستوردة المنافسة من الأسواق.


رابعاً، ترسيم الحدود البحرية وعودة شهية شركات التنقيب الفرنسية والايطالية عن الغاز والنفط.


خامساً، هبوط فاتورة الاستيراد في الأشهر التسعة الأولى من 2020 مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي من 16 مليار دولار إلى 7 مليار دولار ما يعني الاستغناء الكبير عن الدلار لتمويل الاستيراد الباهظ الكلفة.


سادساً، تراجع سعر الدولار من 8000 إلى منطقة 6000 خلال أسبوع واحد. وعودة اللبنانيين إلى احتضان عملتهم الوطنية.


سابعاً، لا أزال عند قناعتي أنّه بعد الاستقرار وانتهاء جائحة كورونا يعود الدولار إلى 3000 ليرة ويستقر هناك.


ثامناً، مقاومة لبنان لجائحة كورونا: أثبتت الاجراءات الشعبية والحكومية إضافة إلى نمط العيش ونوعية الأغذية في المطبخ اللبناني إلى مناعة طبيعية من نتائجها عدد الوفيات الفليل جداً عالمياً قياساً إلى عدد الاصابات.


تاسعاً، إزدهار الصادرات اللبنانية بسبب رخص العملة اللبنانية ومن الأمثلة الكميات الكبيرة من صادرات المشروبات الروحية من العرق والنبيذ مقارنة بالسنوات السابقة.


عاشراً، الباقي عليكم أيها اللبنانيين أن تتفاءلوا بالخير فتجدوه وتقاوموا أبواق النق والشؤم. قولوا لهم لبنان ما بيموت...

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout