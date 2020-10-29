قطاع الإنتشار في الولايات المتحدة استكمل حملة توزيع القرطاسية على الطلاب والتلاميذ في لبنان

A + A -

استكمل قطاع الإنتشار في الولايات المتحدة حملته في توزيع ٣٥٧ حصة من القرطاسية على الطلاب والتلاميذ في لبنان بالتعاون مع اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار الوطني الحر عبر لقاء جمع اعضائها مع مسؤولات لجان المرأة في الأقضية، حيث القت منسقة اللجنة المركزية لشؤون المرأة الأستاذة جومانا سليلاتي كلمة بهذه المناسبة أكدت فيها تضامن المرأة ودورها الفاعل وعملها الدائم للوقوف ودعم التياريين/ات على مساحة الوطن.

كما شكرت قطاع الإنتشار في الولايات المتحدةLACD و هيئة نيو إنغلند على تعاونها الدائم مع لجنة المرأة.

من ثم كانت كلمة بإسم رئيسة LACD New England chapter السيدة نتالي حمصي، عبرت فيها عن تضامن الإنتشار في التيار الوطني مع اهلهم في لبنان من اولى مراحل الأزمة الى انفجار مرفأ بيروت الدي أصاب في الصميم كل لبناني/ة مقيم/ة ومنتشر /ة .. ان مبادرة القرطاسية أتت من فكرة انطلاق الحرف الى العالم فلبنان وأطفاله وعلمهم هو من أسس وركن بناء كل مجتمع خاصة المجتمع اللبناني وما هذه التقدمة إلا الخميرة او "البحصة التي تسند الخابية "على أمل الاستمرار بالوقوف الى جانب أهلنا في الوطن.

والدعم الدائم لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والإلتزام الدائم بارشادات ومبادرات رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل.

كما أكدت دعم وتلبية الإنتشار لكافة الهيئات المحلية في التيار .

بعدها سلمت الحصص على مسؤولات لجان المرأة الحاضرات او من يمثلهن من الأقضية التالية:

عكار،المنيه الضنيه، بيروت الثانية،البقاع الغربي، بعبدا،بعلبك، الهرمل،جبيل ،بيروت الأولى ،الشّوف ،طرابلس،الكورة، راشيّا،جزّين،النبطّية، البترون

تضمنت الحصة:٣ دفاتر فرنسي حجم A4،٣ دفاتر صغير عربي سطر سطر، اوراق فرنسي ،١ اوراق عربي،١ حافظة اوراق،١ قلم حبر،١ حبر،١ مصحح،١،مصحح تيباكس،٤ اقلام حبر اورق،٤اقلام رصاص ،١ قلم حبر احمر،١ قلم حبر اخضر ،١ قلم حبر اسود،١ علبة هندسية،١ كومباس،١ مسطرة ٣٠ سم،١ ممحاة،١مبراة،١ قلم لتعليم الملاحظات لون فوسفوري،١ عود تلزيق،علبة اقلام تلوين خشب