نائب يكشف اصابته بكورونا: الكورونا مش لعبة ولا مزحة وضروري أطلق صرخة تحذير

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غرد النائب انطوان بانو :

"الأطباء ما عم يبالغوا بالتحذير ولا الأرقام عم تكذب.

العدد التراكمي للحالات المثبّتة بلبنان من شباط بلغ 75845 حالة،

وأنا كنت بين هالحالات.

صراع محتدّ نشأ بيني وبين فيروس كورونا تغلّبت عليه بقوة الله بعد دخولي المستشفى لأسبوع.

صدقوني! الكورونا مش لعبة ولا مزحة وضروري أطلق صرخة تحذير.

بوقت الفيروس كسر أرقام قياسية،

بوقت مستشفيات حكومية دقّت ناقوس الخطر لتخطّي قدرتها الاستيعابية،

بوقت مستشفيات خاصة غير مجهزة لاستقبال مرضى الكورونا وأدوية مفقودة،

اللبناني مستهتر بحياته، لا كمامة ولا وقاية ولا تباعد اجتماعي!

يا جماعة! لوين واصلين؟

إذا ما متّوا، ما شفتوا مين مات؟"