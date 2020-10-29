ما هي أسئلة شركة التدقيق الجنائي التي رفض مصرف لبنان المركزي الإجابة عليها؟

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لوريس قسطنطين -

منذ توقيع وزير المال في لبنان على عقد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي مع شركة "ألفاريز أند مارسال" والشائعات تسري عن أنّ العمليّة لن تمر وستصطدم بعوائق تحول دون استكمالها.

العقد الذي أصرّ رئيسا الجمهورية والحكومة على توقيعه والسير في العمليّة حتّى النهاية، والنيّة كانت توسّعها لتشمل دوائر الدولة الأخرى يبدو أنّها في طور التوقف بعدما اصطدمت بعائق قانون النقد والتسليف الذي يرعى عمل مصرف لبنان المركزي وقانون السريّة المصرفية المعتمد في لبنان.

تتناقل وسائل الإعلام منذ يومين أخبارا مؤكّدة عن أنّ أكثر من 100 سؤال وجهتها الشركة المكلّفة التدقيق ولم تحصل على إجابات عليها، ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم البنك المركزي، إن البنك قدّم جميع حساباته للتدقيق، لكنه أضاف أنه "لا يستطيع تقديم حسابات عملائه، بموجب القانون لا باختياره".. مشيرا الى أن "لا مفاجأة" في عدم إمكانية الكشف عن بعض المعلومات، لأنّ العقد الموقع بين الشركة ووزارة المالية يخضع للقانون اللبناني.



تشير المعلومات المتداولة في لبنان إلى أنّ إخضاع العقد للقوانين المرعية الاجراء في لبنان لم يكن واردا في العقد الأساسي الذي تمّ التوافق عليه في مجلس الوزراء، وأنّ التعديل تمّ من قبل وزير المال قبل التوقيع، فيما اعتبر "تفخيخا" للعقد الذي استغرق المضي فيه نحو 6 أسابيع بعد قرار مجلس الوزراء.



يتيح الدستور اللبناني لأي وزير أن يتخّذ القرارات التي يراها مناسبة ضمن نطاق وزارته من دون العودة الى مرجعية رئيس الحكومة أو مجلس الوزراء.

في هذا السياق، يقول مرجع حكومي لبناني أنّ تعديل الاتفاق كما أقرّ في مجلس الوزراء وكما وافقت على نصّه هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل اللبنانيّة جاء بعد أن كان الوزير المعني (وزير المال، وهو محسوب على رئيس المجلس النيابي نبيه بري)، قد أبلغ مجلس الوزراء بأنّ مرجعيته لا تريد إجراء التدقيق الجنائي.



ماذا تتضمّن الأسئلة التي طرحتها "ألفاريز أند مارسال" على مصرف لبنان؟

فوربس الشرق الأوسط حصلت على وثيقة تظهر أسئلة الشركة المولجة بعمليّة التدقيق، وما تلقته من إجابات عليها بالقبول والاجابة الكاملة أو باجابات جزئية والأسئلة التي بقيت بلا إجابات.

تقسم الوثيقة الأسئلة بين أسئلة تتعلّق بالتدقيق الجنائي، وأخرى تتعلّق بالحوكمة والضوابط، وأسئلة مرتبطة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (وهذه الاسئلة تلقت عليها الشركة كل الإجابات من المصرف المركزي)، أمّا الأسئلة المتعلّقة بما سمّي طلب إعداد البنية التحتية Infrastructure setup request، فتمّت الإشارة اليها بـ "غير متوافر"، فيما الرابط الأخير يتعلّق بالتسميات وذلك بهدف عدم تجاوز عقدة قانون السريّة المصرفية الذي يمنع الإفصاح عن حسابات وأسماء تتعلّق بطرف ثالث.



كان المرجع الحكومي الذي تحدّثت إليه فوربس الشرق الأوسط ذكر أنّ شركة "ألفاريز اند مارسال" سبق لها أن قامت بعمليّات تدقيق جنائي ناجحة في دول تعتمد السريّة المصرفية، من دون أن تشكّل هذه القوانين عائقا أمام عمل الشركة، غير أنّ ما حصل معها في لبنان سببه رفض التعاون والخروج بنتائج من التدقيق قد تفضح كل الممارسات التي أدّت إلى خسائر كبيرة في ميزانية المصرف المركزي قد تتجاوز 45 مليار دولار.

كما تقول المعلومات التي حصلت عليها فوربس الشرق الأوسط أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اعترف قبل أيّام بأنّ البنك لم يعط شركة التدقيق إلاّ نسبة 43% من المعلومات التي طلبتها لاستكمال عملها.

هل سيتم وقف أو تجميد العقد؟

وتحمّل مصادر حكوميّة لبنانيّة في هذا المجال وزير المال كامل المسؤولية عن عدم السير في العقد لعدّة أسباب أبرزها:

1- تردّد الوزير غازي وزني أربعة اشهر قبل الشروع بعمليّة التدقيق.

2- مجلس الوزراء كان خوّل الوزير الأخذ برأي هيئة التشريع والاستشارات كاملا واعتباره ملزما له، لكنّ الوزير وزني لم يأخذ إلاّ بأجزاء من رأي الهيئة.

3- نص الاتفاق الذي وقّع كان سيؤدي إلى الاصطدام بعقد التشريعات لعدم إتمام عمليّة التدقيق، فلماذا وقّع الوزير في الأساس عقدا وهو يعرف مسبقا أنّه غير قابل للتطبيق؟

4- الوزير وزني هو الذي أختار شركة "ألفاريز أند مارسال" مع أنّ قيمة العقد تصل إلى مليوني دولار في حين أنّ شركة "كرول" طلبت نحو 500 ألف دولار للمهمة نفسها. فلماذا لم يقدم الوزير على وقف العقد؟ وهل سيقوم بايقافه خلال مهلة الشهرين حتّى لا يكبّد الخزينة مصاريف إضافية؟

وتتوقّع المصادر توقّف عمليّات التدقيق الجنائي وعدم السير في هذه الخطط في ظل عدم حماسة الرئيس المكلّف سعد الحريري لهذا الموضوع، مثله مثل رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

لائحة بأسئلة "ألفاريز أند مارسال" لمصرف لبنان



وهنا لائحة بالأسئلة التي طرحتها الشركة على مصرف لبنان المركزي، وما حصلت عليه من إجابات. للإطلاع على كلّ الأسئلة إضغط هنا