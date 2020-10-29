في بقنايا.. حاول أن يسرق فكان له أبناء المنطقة بالمرصاد!

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في ظل التفلّت الأمني الحاصل وارتفاع عدّاد الجرائم لم يمرّ ليل بقنّايا بسلام، إذ خرقته محاولة سرقة لـJeep من نوع "هيونداي".

وفي التفاصيل، فقد كان أبناء المنطقة على أهبّة الإستعداد فأفشلوا هذه المحاولة وأوقفوا الفاعل، الذي يدعى (م.د) وهو من الجنوب، بعد محاولته الهروب، لحين وصول القوى الأمنية.

وتبيّن وفق المعلومات أنه كان يحمل 250 ألف ليرة وصليب ذهب وحقيبة سوداء في داخلها بزّة عسكرية وكوفيّة.

وأشارت معلومات أمنية خاصة إلى أنّ المدعو (م.د) يعمل ضمن شبكة وهو من أصحاب السوابق منها المخدرات.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يوثّق إلقاء القبض على الفاعل من قبل القوى الأمنية. يذكر أن شريك (م.د) نجح بالفرار.