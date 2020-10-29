الرئيس عون مهنئا بعيد المولد النبوي الشريف: آمل ان تحمل الايام المقبلة بداية لمعالجة ما نعاني منه‎

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لمناسبة حلول عيد المولد النبوي الشريف، توجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتهنئة الى اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، قائلا: "يحل العيد هذه السنة في الوقت الذي لمّا يزل لبنان يضمد جراحاته الكثيرة التي حملتها الأشهر المنصرمة في مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والمالية وصولا الى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب الماضي ".



واعرب الرئيس عون عن " امله في ان تحمل الايام الاتية بدايات لمعالجة ما يعاني منه لبنان ، وهو امل مدعوون جميعنا اليوم ان نعمل على تحقيقه، كل من موقعه، لكي تأتي اعيادنا المقبلة حاملة فرح قيامة وطننا من كبوته، وقد توثّقت اكثر فأكثر عوامل وحدتنا الوطنية، في وطن الحوار والتلاقي."