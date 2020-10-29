وديع كنعان وخريطة طريق الحكومة المقبلة

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اجتمعت لجنة السياحة والنقل والتنظيم المدني في المجلس الإقتصادي والإجتماعي برئاسة وديع كنعان وبحضور كل من بسام طليس، جان عبود، محمد قصابيه ووفاء عابد، للعمل على اعداد خطة ضمن الرؤية العامة لطرحها على الحكومة المقبلة في ما يخص البنية التحتية للقطاع السياحي واعادة تموضعه. ويرافق هذه الخطوة اعداد رؤية لقطاع النقل تواكب التطورات الراهنة واستكمال دراسة مشروع التنظيم المدني لتتطوير البنية القانونية للقطاع.

في ظل الحكومة المقبلة، تعتبر هذه المرحلة حجر أساس يجب أن يتشارك في قراراتها جميع المعنين من القطاع العام والخاص. فيشكل المجلس الإقتصادي مساحة حوار وتخطيط لإنتاج سياسات إقتصادية وإجتماعية، ترتكز عليه عادةً الحكومات العالمية في قراراتها من أجل الوصول إلى توفير نمط حياة أفضل للمواطنين، على أمل أن يتم تطبيق هذه المقترحات المتخصصة من قبل الحكومة المقبلة من أجل إدارة الأزمة وإعادة تحفيز النمو الإقتصادي.