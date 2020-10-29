الحريري: يبقى الاعتدال قاعدة الإسلام للتعايش والحوار

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غرّد الرئيس المكلف سعد الحريري عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "وتعود ذكرى ولادة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، محمّلة بأجمل المعاني، وأحلى الصفات، كيف لا وقد أمتدحه ربه بقوله( وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ) وهو القائل (إنما بُعثت لاتمم مكارم الاخلاق)".

وأضاف: "وبهذه المناسبة العطرة لا بد من الاشارة الى أنه اذا كانت أعمال القتل والإرهاب مدعاة للشجب والرفض والإدانة، فإن الاساءة لنبي الرحمة إنما هي كذلك اعتداء على مشاعر المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. ويبقى الإعتدال والوسطية قاعدة الاسلام للتعايش والتلاقي والحوار بين الشعوب".