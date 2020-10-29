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عناوين الصحف ليوم الخميس 29 تشرين الثاني 2020

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 الأخبار: السباق المسموم: ترامب لا يستسلم

هيل يدعم الحريري: استغِلوا انشغالنا بالانتخابات لتأليف حكومة | قضاة «التنبلة» يتمسّكون بالتعذيب

 

 

 


الديار: عبارة «التأني» تدخل قاموس الحكومة.. وبري: «بقاء الايجابية يعني الحكومة خلال ايام»
الرئيس المكلف يمارس ديبلوماسية الحقائب مع الكتل.. ورئيس الجمهورية يساهم في تذليل الصعوبات
مفاوضات الترسيم تنتقل الى «الحماوة» بين لبنان والعدو الاسرائيلي الذي لا يعترف بـ«رأس الناقورة»

 

 

 


نداء الوطن: نتنياهو على الحدود متوعداً... و"حزب الله" يفقأ "عدسة" الترسيم
التأليف دخل "الجد": الحكاية فيها "تأنٍّ"!

 

 

 

البناء: بري: الحكومة خلال أيام… ولا تطبيع في التفاوض… وفلسطين هي الحقّ / عون والحريري يقطعان نصف الشوط… الاتصالات والمردة يرسمان وجهة التشكيلة
موسكو تشجّع لبنان للتعاون مع سورية... ومفاوضات الناقورة تستمرّ بيوم ثانٍ تقنياً

 

 

 


النهار: خطر الأمن الصحي للبنانيين يتفاقم: أدوية مفقودة

 

 




الجمهورية: الحكومة مرهونة بحسم الأحجام والحصص

تكتم يحوط مفاوضات الترسيم

 

 

 



the daily star: Lebanon's Cabinet could be formed this week

 

 

 

 

l'orient le jour: II. Emmanuel Macron dans les méandres de la politique libanaise

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