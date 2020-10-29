أسرار الصحف ليوم الخميس 29 تشرين الثاني 2020

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اللواء: أسرار

همس

يواجه لبنان الرسمي إشكالية في ما يتعلق بتلبية الدعوة التي وجهت إليه للمشاركة في مؤتمر إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وهو سيعقد في دمشق..



غمز

يحاول مرجع كبير تلميع دور نائب منتخب عن العاصمة، تمشياً مع الدعوات للشفافية ونظافة الكف..



لغز

يجري التنسيق بين قوى شبابية وحزبية، لتنظيم الإمكانيات استعداداً لتحركات المرحلة المقبلة!



نداء الوطن: خفايا

تُطرح علامات استفهام حول الأسباب التي تدفع مستشاراً إعلامياً لرئيس تكتل بارز لترويج أخبار غير صحيحة عن الوضع الحكومي ما يضطر مرجع رئاسي إلى نفيها.

يتردد أنّ تياراً شمالياً يسعى إلى توزير أحد أعضاء مكتبه السياسي الأمر الذي قوبل باعتراض فريق خصم ملوحاً بأنّ الاستجابة لهذا المطلب سيحوّل الحكومة إلى تكنوسياسية.

يعاني زعيم سياسي من قلق بالغ جراء انتشار كورونا في منطقته، خصوصاً وأن جهوده تصطدم بتعاطٍ غير جدي مع خطر تفشي الوباء من قبل رجال الدين الذين يرفضون وقف التجمعات الدينية.





البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر نيابية إن ما حمله الوفد الروسي حول مؤتمر النازحين الى بيروت يجعل العلاقة اللبنانية السورية من أولى مفردات السياسة الحكومية الجديدة وكيفية إدارتها وفقاً لأولويات المصلحة اللبنانية بعودة مليون نازح سوريّ الى بلدهم في ظل العقوبات الأميركية.

كواليس

رأت مصادر دبلوماسية غربية أن الكلام الانتقادي للرئيس التركي للسياسات الروسية والأميركية في سورية يعبر عن ضياع في الخيارات التركية الموزعة بين مقتضيات الدور التركي في كل من القوقاز وسورية، حيث روسيا تضع سقوف الحلول وضوابط الأدوار.