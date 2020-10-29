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وفد روسي في بيروت: لعودة اللاجئين السوريين الى سوريا

29
OCTOBER
2020
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الديار: زار بيروت امس وفد روسي مؤلف من ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الروسية واجتمع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودعا لبنان الى الاجتماع الدولي الذي سيعقد في دمشق في 11 و12 تشرين الثاني، وقال المسؤولون الروس انه اصبح بامكان اللاجئين السوريين العودة الى سوريا لان المناطق التي يسيطر عليها "النظام السوري" آمنة.

 

وقال صحافيون من روسيا يرافقون الوفد ان المؤتمر بشأن اللاجئين يخطط لعودة اللاجئين بين سنة 2021 و2024، كون المطلوب اعادة اعمار المنازل المهدمة لمليون ونصف مليون لاجىء سوري في لبنان يحتاجون الى اعادة ترميم وبناء 600 الف وحدة سكنية في سوريا، وهذا الامر يستلزم اربع سنوات لتنفيذه. وشدد رئيس الجمهورية العماد عون على ضرورة عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم امام الوفد الروسي الذي تجاوب مع هذه المطالب داعياً الى حضور المؤتمر الدولي في دمشق في 11 و12 تشرين الثاني 2020.

الديار
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