روسيا تدعو لبنان إلى دمشق

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الأخبار: وصل إلى بيروت أمس وفد روسي رفيع المستوى يرأسه ميخائيل ميزينتساف، رئيس المركز القومي لإدارة الدفاع في روسيا، ويضمّ موفد الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرانتييف، وموفد وزير الخارجية المكلّف بتسوية الأزمة السورية ألكسندر كينسشاك، وعدداً من المساعدين الكبار من العسكريين والمدنيين.

محور محادثات الوفد الروسي كانت توجيه الدعوة إلى السلطات اللبنانية للمشاركة في مؤتمر تُنظّمه موسكو في دمشق، يوم 11 تشرين الثاني المقبل، يُبحث فيه ملف عودة النازحين واللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وبعد نقاش حول إمكان نقل مكان المؤتمر من العاصمة السورية، بسبب مقاطعته من دول لا تزال علاقاتها مقطوعة مع سوريا، عاد الجانب الروسي وثبّت مكان انعقاد المؤتمر في دمشق.

وزار الوفد رئيسَ الجمهورية العماد ميشال عون، وسلمه دعوة إلى حضور المؤتمر، قبل أن يزور رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، للغاية نفسها. وعلمت «الأخبار» أن الوفد لم يبحث في أي شأن سوى المؤتمر.