وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة عـن شهـر تشرين الاول 2020

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أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شـهر تشرين الاول هو التالي:

589 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– للمشتركين بالعدادات:

– قدرة 5 أمبير: 20.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 589 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 589 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 15 أمبير: 40.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 589 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

* تضاف 5.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

ولفتت إلى ان “هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) لشهر تشرين الاول البالغ 15142 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها.