لقاء بين النائب الدكتور فريد البستاني رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر

A + A -

عقد لقاء بعد ظهر اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام بين رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية النائب الدكتور فريد البستاني ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وقد تم التباحث في الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها المستخدمون والعمال في هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية، وبعد نقاش في العمق بمختلف المواضيع لا سيما تلك المتعلقة بسياسة الدعم التي تنتهجها الحكومة وتخوف العمال والمستخدمين من الأخبار التي تتحدث عن رفع الدعم مما سيزيد الطبقات المتوسطة والفقيرة وذوي الدخل المحدود فقراً، فيما المطلوب ترشيد الدعم والسلة الغذائية كي يستفيد من هم بحاجة فعلياً لذلك.

وقد وعد النائب البستاني بنقل هواجس العمال والمستخدمين إلى أعضاء لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط وذلك بغية اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية ذوي الدخل المحدود من انخفاض القيمة الشرائية لليرة اللبنانية.

وقد تم الاتفاق على إبقاء الاجتماعات مفتوحة لمواكبة التطورات واتخاذ ما يلزم من خطوات.