living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مستشفى الحريري أكد الالتزام بالاجراءات: العاملون المصابون تلقوا الاصابة من المجتمع في الخارج ونقلوا العدوى إلى زملائهم

28
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي البيان الآتي:

"عطفا على تداول بعض الوسائل الاعلامية معلومات غير دقيقة حول تكتم الإدارة عن إصابات الطواقم الطبية والإدارية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي بفيروس الكورونا ومواجهتهم الفيروس من دون إجراءات الحماية، يهم إدارة المستشفى إيضاح ما يلي:

- يؤكد المستشفى إلتزامه بكافة الاجراءات الوقائية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، ولا تهاون لدى الادارة في المحافظة على سلامة المرضى والعاملين فيه.

- حرصا على سلامة العاملين والمرضى، تؤمن إدارة المستشفى الألبسة الوقائية اللازمة للفريق الطبي والتمريضي إضافة إلى توزيع الكمامات على العاملين الإداريين. وقد قامت الادارة بتركيب جهاز لأخذ حرارة الموظف عند الدخول. كما استبدلت بصمة الإصبع لتسجيل الدخول والخروج ببصمة الوجه أو من خلال اعتماد برنامج أخذ البصمة بواسطة الهاتف تجنبا للمخالطة.

- يقوم المستشفى بحملات دورية إلزامية مجانية منظمة للعاملين في أقسامه للكشف عن الإصابات غير الظاهرة بصورة مبكرة.

- تجري الإدارة فحوصات الـ PCR مجانا لأي من العاملين المشتبه بإصابتهم بفيروس الكورونا، ويطلب منهم إلتزام منازلهم لحين ظهور نتيجة الفحص. كما أن الإجازات المرضية التي تعطى للمصابين أو للموظفين المحتمل إصابتهم بالكورونا تكون على حساب الإدارة وليس من رصيد إجازاته الخاصة.

- تم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الموظفين المخالطين والمصابين من منازلهم. تقوم هذه اللجنة أيضا بتتبع المخالطين للمصاب بفيروس الكورونا لإجراء فحص الـ PCR لهم. كما تقرر هذه اللجنة عودة الموظفين إلى العمل بعد التثبت من خلوه من أي أعراض.

- وقد تبين لهذه اللجنة من خلال متابعة حالات الاصابات أن غالبية العاملين المصابين في المستشفى، من الطاقم الطبي والتمريضي والإداري، قد تلقوا الاصابة بالفيروس من المجتمع في الخارج حيث نقلوا العدوى إلى زملائهم اثناء تواجدهم في العمل رغم كل اجراءات السلامة المتخذة.

- يتم ابلاغ وزارة الصحة عن عدد واسماء الموظفين المصابين في المستشفى ليتم إضافتها إلى تقرير الوزارة اليومي.

وأخيرا يهم إدارة المستشفى أن تثني على تضحيات الكادر الطبي والتمريضي والفني والإداري الذي يشكل خط الدفاع الأول عن المجتمع للتصدي لهذا الفيروس. وتطلب من المواطنين العون والمساعدة بالالتزام بالاجراءات الوقائية، كما تشكر لهم وقوفهم ودعمهم الدائم للمستشفى ماديا ومعنويا.

في الختام، تهيب الإدارة بالوسائل الاعلامية كافة توخي الدقة وعدم نشر أي إشاعات تسيء إلى سمعة المستشفى والعاملين فيه من خلال نشر معلومات غير صحيحة ومغلوطة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout