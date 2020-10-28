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قطاع المهن في التيار يدين تصرفات رئيس الجامعة اللبنانية: ما نشهده هو ممارسات تخالف الأعراف الأكاديمية

28
OCTOBER
2020
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بيان صادر عن قطاع المهن في التيار الوطني الحر

تتوالى اخبار الجامعة اللبنانية المؤسفة وآخرها "الخطأ الفادح في التصحيح" وما تلاه من لغط في نتائج مباراة الدخول الى الكليات الطبية إضافة الى تكليف عميد جديد لكلية الطب منذ أيام وتعيينات مكتب البحث والتطوير وغيرها الكثير من الملفات التي اعتمدت سياسة تجميع الازلام والاقصاء والاستبعاد.

ان ما نشهده من ممارسات تخالف الأعراف الأكاديمية، في ظل غياب تام لمجلس الجامعة، يضرب التوازنات الوطنية التي نتمسك بها. أما "الأخطاء" فان دلّت على شيء فهي تدل اقله على نقص فادح بالكفاءة، ولن تؤدي سوى الى تدمير ممنهج لهذا الصرح التعليمي الوطني وتشويه صورته.

ان قطاع المهن يدين ممارسات رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد ايوب البعيدة عن المعايير الاكاديمية والعلمية والوطنية.
فالجامعة اللبنانية، اليوم وأكثر من أي يوم مضى مع تردي الاوضاع الاقتصادية، باتت ملاذاً لكل طالب علم ومعرفة، وهي كانت وستبقى جامعة الوطن وجامعة كل اللبنانيين ولن نقبل بأقل من ذلك.

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