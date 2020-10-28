رئيس الجمهورية منح البروفسور ناجي الصغير وسام الارز الوطني من رتبة كومندور

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منح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس الجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثدي البروفسور ناجي الصغير وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور تقديرا لعطاءاته الكثيرة في المجالات الطبية والأكاديمية والأبحاث العلمية لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة مرض سرطان الثدي.



وأقيم للمناسبة حفل قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا حضره الى المحتفى به وزوجته وابنته عميد كلية الطب في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور غازي زعتري ورئيس الجسم الطبي في الجامعة الدكتور سمير علم ونائبة رئيس الجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثدي السيدة ميرنا الصباح حب الله إضافة الى عدد من الأصدقاء والإعلاميين.



ونوّه الرئيس عون بالمسيرة المهنية الغنية للبروفسور الصغير وبالجهد الكبير الذي بذله ولا يزال في مجال المعالجة والتوعية وتقديم الدراسات والأبحاث العلمية والطبية والحملات التي نظمها للوقاية من مرض سرطان الثدي وغيرها من الامراض.



ورد البروفسور الصغير بكلمة قال فيها:

" كم أنا سعيد وفخور وشاكر لكم على هذه اللفتة الكريمة من فخامتكم لتكريم الطب والبحوث العلمية والإهتمام بصحة المرضى وصحة المجتمع بمنحي شرف وسام الأرز الوطني برتبة كومندور في خضم الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان.



لقد نجحنا أنا وزملائي في لبنان بتأمين أفضل أساليب العلاج والتعليم والتدريب والبحوث الطبية، واعتز بأنني أحصل على هذا الوسام من فخامتكم تكريما للمشاركة والقيادة في الأبحاث الطبية اللبنانية ‏والعربية والدولية، ووضع وصياغة الارشادات العالمية لعلاج مرضى سرطان الثدي، وترؤس اللجنة العالمية للجمعية الأميركية لعلاج السرطان ولجنة إرشادات العلاج ولجنة الموارد المحدودة، وتأليف المقالات والكتب الطبية؛ بالإضافة الى تأسيس وترؤس الجمعية اللبنانية لأطباء التورم الخبيث والجمعية اللبنانية لمكافحة ‏سرطان الثدي ‏التي بالمناسبة حرصنا بها على عدم خسارة مكتسباتنا السابقة بسبب جائحة كورونا والحجر الصحي، فاخترنا ان نركز حملتنا هذا العام على تعليم السيدات الفحص الذاتي للثدي بواسطة الوصفة الصحية.



لقد استطعنا ‏فخامة الرئيس تغيير وجه سرطان الثدي في لبنان وتحويله من مرض مخيف إلى مرض يمكن الشفاء منه أو التعايش معه، وبيّنا في دراساتنا اننا أصبحنا نشخص ثلثي الحالات بمرحلة مبكرة ونومن شفاء 80 - 90% منهن.



وبدعمكم يا فخامة الرئيس، ‏وأنتم والسيدة الأولى ساهمتم معنا بحملاتنا السنوية لمكافحة سرطان الثدي، نأمل أن نستطيع أن نحافظ على إنجازاتنا ونزيل كل ما يمكن أن يتسبب بخسارتها، واسمحوا لي هنا ان اطلب توجيهاتكم الكريمة واذكر انقطاع العديد من أدوية القلب والسرطان ومنها دواء تاموكسيفن الذي نعالج به أكثر من 20 إلى 30 الف ‏سيدة في لبنان؛ اذ ان هذا العدد هو متراكم لاحصاءات ٢٥٠٠ حالة جديدة كل سنة.



أشكركم فخامة الرئيس وأشكر الجامعة الأميركية في بيروت وكل زملائي على مساندتي، ومرضاي على ثقتهم، وأصدقائي وعائلتي على محبتهم، واعدكم بأن يكون هذا التكريم حافزا جديدا للعطاء والاستمرار والمساهمة بالنهوض والعبور ‏بمرضانا وتلامذتنا ومواطنينا إلى شواطئ الأمان".



يُذكر ان البروفسور ناجي الصغير هو رئيس قسم أمراض الدم والسرطان ‏ومدير مركز علاج سرطان الثدي في الجامعة الأميركية في بيروت ورئيس الجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثدي.