أو.أم.تي. تؤكّد: الزبون لا يتحمّل أي كلفة إضافية لها علاقة بالتبرّع

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في إطار المرحلة الثانية من حملة "كلنا حدّك يا بيروت"، وعطفاً على ما يتمّ التداول به عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تؤكّد شركة OMT أن الزبون لا يتحمّل أي كلفة إضافية لها علاقة بالتبرّع بل أن OMT هي من تتبرّع، من أصل رسومها، بمبلغ 5000 ليرة لبنانية عن كل تحويل OMT Intra داخل لبنان.

نذكّر أن OMT أطلقت مبادرة "كلنا حدّك يا بيروت" بالتعاون مع كاريتاس لبنان؛ الحملة مستمرّة للوصول إلى مليار ليرة لبنانية لدعم 1000 عائلة من الأكثر حاجة والمتضررة من انفجار بيروت. ويواصل فريق مشترك بين OMT وكاريتاس زياراته للعائلات لتقديم الدعم.