البستاني: يجب أن لا نسمح ان يجوع الناس بفعل انخفاض القوة الشرائية لليرة

A + A -

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني أن "التكتل لم يطالب بشيء محدد في الحكومة. ولكننا كما هو معروف طالبنا بالمداورة"، مشددا على أن "التكتل سيسهل التشكيل إلى أبعد الحدود".



ولفت البستاني في حديث تلفزيوني الى أن "الورقة الاقتصادية الإصلاحية التي تقدم بها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في اجتماع قصر الصنوبر والتي تتضمن 20 بندا تشكل الخطة الفرنسية التي ينادي بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي توافق عليها الجميع"، مشيرا الى أن "المواد الإصلاحية ينبغي أن يتضمنها البيان الوزاري لكي يصبح هنالك تبني صريح لها من الحكومة".

وأضاف: "في الموضوع الاقتصادي يجب الانتباه الى المطالب التي ينادي بها صندوق النقد لا سيما من ناحية capital control والتي يجب علينا ان نعمل على تنشيط الاقتصاد لمحاربة الانكماش"، مبينا أنه " يجب أن ننتبه للدعم لأننا نضع نصب أعيننا مصلحة المواطن لا سيما الطبقات المتوسطة وذات الدخل المحدود إذ يجب أن لا نسمح ان يجوع الناس بفعل انخفاض القوة الشرائية لليرة اللبنانية، وهذا هو مفهوم الدعم".