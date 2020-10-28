مصطفى حمدان يحذر من انتشار مرض الطاعون في الأبنية المهدمة المجاورة للمرفأ

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غرد أمين الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين" (المرابطون) العميد مصطفى حمدان، عبر حسابه على "تويتر:" أن هذه الطبقة السياسية المذهبجية الفاسدة تتباهى بكل وقاحة أنه على الفرنسيين المساعدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية.



ويجب على السعودي والقطري والاميركي أن يقرروا للشعب اللبناني من سيكون وزيره المقبول للصحة او الدفاع او الحاجب على باب وزارة المالية.



ودعا حمدان في تغريدته المسؤولين الى "ان يركزوا جهدهم على العمل لازالة النفايات المتراكمة في الشوارع بعد الأمطار وفي الابنية المدمرة في المناطق والشوارع المحيطة بالمنكوب مرفأ بيروت.



وفي حال موت عدد من الجرذان ستتسبب بتفشي مرض الطاعون بعد أن تشرق الشمس، وهكذا فإنكم بذلك تخدمون حقا الوطن اللبناني طاعون وكورونا ونهبكم للمال العام .

وعدا ذلك فأنكم تكذبون على الناس وتنافقون ، لأنكم جميعكم سرقتم مال اهل البلد ولم يعد هناك أموال في لبنان. لذا اسعوا الى ايجاد الحلول لأننا مقبلون على كارثة بيئية وعلى انتشار الأوبئة. وهذا ليس تضخيما للواقع. أهلنا اللبنانيين يدركون هذه الحقيقة".