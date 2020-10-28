منخفض جوي قوي مقبل سيضرب لبنان؟!

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أعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية (Lari ) انتهاء مفعول مؤشر الحرائق السبت 31 الحالي، وبدء الطقس الخريفي الفعلي مع انخفاض درجات الحرارة يوم الاحد المقبل مع أمطار خفيفة،ثم يتحول يوم الاثنين في الثاني من تشرين الثاني الى بارد مع أمطار شاملة غزيرة أحيانا وبرق ورعد، واحتمال تشكل سيول مع رياح جنوبية - غربية قوية تصل سرعتها الى (40 كلم/س).

وأكدت المصلحة "ان لا صحة لما يشاع عن منخفض جوي قوي وخطر "، وطالبت "بعدم الأخذ في الاشاعات حول الاحوال الجوية والتي بدأ التداول بها على وسائل التواصل الاجتماعي"، مشيرة "الى انه بعد هذه الامطار، يطلب من المزارعين البدء بالتحضير للزراعات الشتوية".