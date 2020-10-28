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ضبط كمّية من الأدوية المدعومة المعدّة للتهريب داخل شقة في الروشة

28
OCTOBER
2020
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أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّه "في إطار المتابعة المستمرّة للحدّ من عمليّات تهريب الأدوية المدعومة الى خارج الأراضي اللبنانية، نظراً لحاجة المواطنين إليها، ولا سيّما في هذه الظروف الصعبة.

 

والحاقاً لبلاغنا الصادر بتاريخ 14-10-2020، والمتعلق بإحباط عملية تهريب كمية من الأدوية المدعومة الى تركيا ومن بعدها الى مصر، وتوقيف المهرّب من قبل فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة.

 

بنتيجة المتابعة الحثيثة، ومن خلال الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، تمكّن عناصره من تحديد مكان الشقة التي تُستخدم لتخزين الأدوية.

 

على الأثر، داهمت قوة من المكتب الشقة في محلة الروشة، وضبطت كمية كبيرة منها، ولاسيما أدوية لعلاج مرض السرطان، واوقفت كلاً من: م. م. (مواليد عام 1987، مصري)، ع. ط. (مواليد عام 1982، مصري).

 

كما تمّ تحديد هوية الشخص الذي يعمل على تأمين هذه الأدوية لهما، بهدف تهريبها الى الخارج، ويُدعى: ح. ح. (مواليد عام 1991، لبناني) الذي أوقفته قوة من المكتب، بالتنسيق مع شعبة المعلومات.

 

بالتحقيق معه، اعترف أنه كان يتواصل مع شخص من الجنسية المصرية -خارج لبنان- بهدف تأمين الأدوية له وتهريبها الى الخارج، وأنه يستحصل عليها من شخص لبناني، العمل جارٍ لتوقيفه.

 

أودع الموقوفون مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته".

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