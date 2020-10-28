من سيترأس جلسة مفاوضات الترسيم؟

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يُعقد اليوم في مقر قيادة القوات الدولية (اليونيفيل) في الناقورة الاجتماع الثاني للمفاوضات الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، وذلك في حضور الوسيط الأميركي والراعي الاممي الذي يدير اللقاء والوفدين اللبناني والاسرائيلي.

وفي الوقت الذي سيرأس فيه السفير جون ديروشيه الوفد الاميركي في غياب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الادني ديفيد شينكر، علمت 'الجمهورية" انّ ممثل الامين العام للامم المتحدة يان كوبيتش لن يرأس الوفد الاممي، وكلّف احد مساعديه الكبار الذي كان مشاركاً الى جانبه في الجلسة الاولى.

وعلمت "الجمهورية"، انّه ووفق الترتيبات الاخيرة، سيرأس جلسة المفاوضات قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) الجنرال ستيفان ديل كول ويوزع الادوار والمداخلات في الجلسة.