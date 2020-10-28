الوفد الروسي في بيروت للبحث في اعادة النازحين السوريين الى بلادهم

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الجمهورية: تزامناً مع وصول الوفد الروسي مساء أمس الى بيروت، دخل وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في الحَجر الصحي طوعاً، مخافة ان يكون قد اصيب بفيرويس كورونا نتيجة مخالطته احد المصابين. وسيبدأ الوفد الروسي لقاءاته الرسمية قبل ظهر اليوم مع رئيس الجمهورية، قبل ان يجول على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والرئيس الحريري، ولم يُعرف ما اذا كان سيلتقي قائد الجيش العماد جوزف عون.

ومعلوم انّ الوفد سيبحث في ملف اعادة النازحين السوريين الى بلادهم والترتيبات الخاصة ببعض الإجراءات استعداداً لمؤتمر ترعاه القيادة الروسية.

وما يجدر ذكره، انّ الوفد هو برئاسة ميخائيل ميزينتساف رئيس المركز القومي لادارة الدفاع في روسيا، ويضمّ موفد الرئيس الروسي الخاص الى سوريا الكسندر لافرانتييف، وموفد وزير الخارجية المكلّف تسوية الأزمة السورية الكسندر كينسشاك، وعدداً من المساعدين العسكريين والمدنيين الكبار.