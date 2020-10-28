«بيت الوسط» تحذر ممن يتولون تعميم او نشر معلومات

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الجمهورية: في الوقت الذي احتفظ فيه الحريري بنسبة عالية من الصمت بعد عودته من قصر بعبدا، علمت «الجمهورية» من اوساطه، انّ اللقاء مع رئيس الجمهورية كان ايجابياً. وبعد جوجلة لمعطيات تتصل بعملية التأليف بمراحلها الأولى. وتحدثت هذه الاوساط عن تقدّم ملحوظ في المرحلة الحالية، وانّ من الممكن ان يكون هناك قبل نهاية الاسبوع تصور تُبنى عليه المواقف النهائية، ويمكن ان ينتهي الى تشكيلة ترضي الجميع.

ولفتت الاوساط، الى انّ الحريري يواصل اتصالاته بلا مواعيد معلنة أو مسبقة، وانّ الإتصالات جارية على اكثر من مستوى، من دون اي اشارة الى الجهات التي يتواصل معها. وبعد ظهر امس شارك الحريري في جانب من اجتماع كتلة «المستقبل» الاسبوعي، وتحدث بإيجابية في العموميات من دون ان يدخل في اي تفاصيل وخصوصاً في شأن الملف الحكومي.

وفي الاطار عينه، حذّرت مصادر قريبة من «بيت الوسط»، ممن يتولون تعميم او نشر معلومات يمكن ان لا تكون صحيحة، وخصوصاً اذا مزج البعض بين الحقيقة الغائبة عنه وتمنياته التي يمكن ان لا تقارب الحقيقة.