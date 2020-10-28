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الجمهورية: الحريري يعكف على وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته الحكومية

28
OCTOBER
2020
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الجمهورية: الزخم الذي انطلق به الرئيس المكلّف سعد الحريري فور تكليفه ما زال هو نفسه، فبعد ان أنهى الإستشارات النيابية غير الملزمة، عقد حتى الآن ثلاثة اجتماعات متتالية مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وهو يعكف، وفق أكثر من مصدر مطلع، على وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته، وفي حال نجح في تذليل العِقد المتبقية، سيحقق الحريري رقماً قياسياً في سرعة تأليف حكومته، ولكن العِقَد المتبقية كفيلة بإعادة الأمور إلى المربّع الأول، ولذلك "ما تقول فول حتى يصير بالمكيول".

 

ينتهج الحريري سياسة الكتمان بعيداً من الإعلام، ويحرص على التشاور مع رئيس الجمهورية، ترجمة لما ينصّ عليه الدستور، وتدلّ اللقاءات المتتالية بينهما الى وجود مسودة يعملان على تطويرها وصولاً إلى ولادة الحكومة، وهذا إن دلّ على شيء، فعلى وجود توافق بين الرجلين على مساحة مشتركة ويدفعان، كل من موقعه، في اتجاه حلحلة العِقَد التي ما زالت تراوح، وما اجتماع عون امس مع النائب طلال ارسلان والوزير السابق وئام وهاب سوى محاولة لفكفكة عقدة درزية محتملة.

 

ويبدو انّ الكتمان الذي يلتزمه رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف انسحب على القوى السياسية المعنية بالتأليف، في مؤشر إلى ارتياحها الى مسار الأمور، وإلّا كانت رفعت الصوت في محاولة لتحسين شروطها، الأمر الذي لم يحصل حتى اللحظة، ويدلّ الى انّ الأمور تتجّه رويداً رويداً نحو التأليف.

الجمهورية
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