عناوين الصحف ليوم الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

الأخبار: الحريري «الجديد»: المصارف هي الحلّ!
«الداخلية» لعون و«الخارجية» للحريري و«الصحة» لجنبلاط: الحكومة قريباً جداً؟
الديار: تفاؤل حذر حول ولادة الحكومة: اللمسات الأخيرة لتوزيع الحقائب على الكتل النيابية
بكركي تندد بالبدع والانحراف بالسلوك السياسي في عملية التأليف
الجلسة الثانية لترسيم الحدود البحرية: مسار طويل للتوصل لنتيجة
نداء الوطن: الاشتراكي "مش مستقتل" على الصحة... والحصة الدرزية "محلولة"
"مداورة طائفية" خارج المالية... والداخلية "عونية"!
اللواء: «سرية التأليف» تفتح بازار الإستيزار.. وسلة التفاهمات قبل المراسيم
حجب الدولار يهدّد بعتمة كاملة.. وصندوق النقد يتحدث عن أرقام مرعبة في الانكماش وجنون الأسعار
النهار: Le Mal de Vivre
البناء: اليوم تبدأ مفاوضات ترسيم البحر عملياً ويتبادل الوفد العسكريّ مع الأمم المتحدة الخرائط
عون والحريريّ يحسمان حكومة الـ 18 وزيراً وتوزيع مبدئي للحقائب طائفياً / الاتصالات للمردة والأشغال لحزب الله والصحة للاشتراكي وشراكة للطاقة والداخلية
الجمهورية: الحكومة تنتظر توزيع الحقائب
هذا رأي الفرنسيين بالحريري
the daily star: Hariri steps up efforts as rivals jockey for posts
l'orient le jour: I - Emmanuel Macron au secours du Liban