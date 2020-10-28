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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

28
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الأخبار: الحريري «الجديد»: المصارف هي الحلّ!

«الداخلية» لعون و«الخارجية» للحريري و«الصحة» لجنبلاط: الحكومة قريباً جداً؟

 

 

الديار: تفاؤل حذر حول ولادة الحكومة: اللمسات الأخيرة لتوزيع الحقائب على الكتل النيابية
بكركي تندد بالبدع والانحراف بالسلوك السياسي في عملية التأليف
الجلسة الثانية لترسيم الحدود البحرية: مسار طويل للتوصل لنتيجة

 

 

نداء الوطن: الاشتراكي "مش مستقتل" على الصحة... والحصة الدرزية "محلولة"
"مداورة طائفية" خارج المالية... والداخلية "عونية"!

 

 

 

اللواء: «سرية التأليف» تفتح بازار الإستيزار.. وسلة التفاهمات قبل المراسيم
حجب الدولار يهدّد بعتمة كاملة.. وصندوق النقد يتحدث عن أرقام مرعبة في الانكماش وجنون الأسعار

 

 

 

النهار: Le Mal de Vivre

 

 

 

البناء: اليوم تبدأ مفاوضات ترسيم البحر عملياً ويتبادل الوفد العسكريّ مع الأمم المتحدة الخرائط
عون والحريريّ يحسمان حكومة الـ 18 وزيراً وتوزيع مبدئي للحقائب طائفياً / الاتصالات للمردة والأشغال لحزب الله والصحة للاشتراكي وشراكة للطاقة والداخلية

 

 

 

الجمهورية: الحكومة تنتظر توزيع الحقائب

هذا رأي الفرنسيين بالحريري

 

 

 

the daily star: Hariri steps up efforts as rivals jockey for posts

 

 

 

l'orient le jour: I - Emmanuel Macron au secours du Liban

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