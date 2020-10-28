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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

28
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اللواء: أسرار

همس
فتحت ملفات شخصيات، يقال أنها من غير السياسيين، لدى طرح أسمائها كمرشحين محتملين للوزارة!


غمز
يتربص صرافو الفئة الأولى، الفرص من أجل التملص من تفاهمات، تتعلق بسير العمل في سوق القطع..


لغز
يقع تلامذة إحدى أهم المدارس الخاصة ضحية تجاذب خطير يهدّد مستقبلهم، بعد إجراءات بوقف توقيع المعاملات العائدة لها،إثر سوء معالجة قضية تسديد الأقساط!

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يتردد ان امتحانات الدخول الى الكليات الطبية في الجامعة اللبنانية شهدت فضيحة مع قبول عدد من الطلاب يفوق بأشواط العدد المطلوب.

 

يتحدث كبار الموظفين في وزارة الأشغال عن تضاؤل قدرة الوزارة على مواجهة تحديات الشتاء بفعل شح السيولة النقدية ما قد يهدد البلاد بـ"الغرق".

 

لم يبد حزب بارز انزعاجه تجاه زيارة مطوّلة أجراها نائب مقرب منه إلى دولة إقليمية.

 

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قالت مصادر معنيّة بالملف الحكومي إن حقيبتي الداخلية والخارجية معروضتان للمقايضة تحت شعار المداورة وإن حقائب التربية والصحة والطاقة والأشغال عرضة للأخذ والردّ ضمن مشاريع مقايضات مشابهة وإن المالية والدفاع باقيتان على حالهما طائفياً وسياسياً.

 

كواليس

تقول مصادر روسية إن إدارة الرئيس بوتين لا تملك تفضيلاً بين المرشحين الرئاسيين الأميركيين دونالد ترامب وجو بايدن. فالأول خيبة أمل روسية عملية بعد كلام أثار التفاول والثاني واقعية عملية مع خطاب عدائيّ، ولذلك لم يعد في موسكو مَن يتورّط بالرهان على مرشح رئاسي أميركي. فالموقف من موقع الرئيس غير موقف المرشح.

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