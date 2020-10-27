فاجعة في بخعون: وفاة رابعة من عائلة واحدة بفيروس كورونا

A + A -

سجلت بلدة بخعون، مساء اليوم، وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعدما أعلن عن وفاة بسام الصمد، وهو الشخص الرابع الذي يتوفي من عائلة واحدة أصيبت بالفيروس. فبعد وفاة الوالد عبد الجليل الصمد في 15 من الشهر الجاري، توفيت الوالدة عائشة الصمد في 22 الجاري وشقيقه فادي في اليوم التالي، كما أن شقيقه وشقيقته يعالجان في المستشفى الحكومي في طرابلس جراء إصابتهما أيضاً بالفيروس.

وأحدث خبر الوفاة الفاجعة صدمة في صفوف العائلة والبلدة، ووسط الأهل والأصدقاء.

والراحل هو عضو في مجلس بلدية بخعون، ويملك محلا في سوق القمح في طرابلس.