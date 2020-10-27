"شركة كارادينيز لديها في ذمة الدولة 160 مليون دولار"... LBCI: الدولة لم تدفع منذ ١٣ شهرًا!

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اشارت قناة ال LBCI في مقدمة نشرتها الاخبارية مساء اليوم الى ازمة الكهرباء وملف الدفع لشركة كارادينيز، وقد جاء في المقدمة:

"التيار الكهربائي دخل دائرة الخطر ايضًا ... البواخر التي تؤمن 30 في المئة من التيار تمر في أزمة مع الدولة ، شركة " كارادينيز " لديها في ذمة الدولة 160 مليون دولار . الدولة لم تدفع منذ ثلاثة عشر شهرًا . في حال استمرت هذه الأزمة فهل يعود المواطن إلى وضع رقبته تحت سيف أصحاب المولِّدات؟ وعندها كم ستبلغ الفاتورة ؟ وماذا لو تذرَّع أصحاب المولِّدات بالكلفة المرتفعة بعدما حلَّق سعر الدولار ؟"