living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ادكار طرابلسي نوه باعادة طرح اقتراح التعليم عن بعد: نطالب وزير التربية بالافراج عن 8000 تابليت

27
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أدلى النائب في تكتل "لبنان القوي" ادكار طرابلسي، بتصريح بعد انتهاء جلسة لجنة الادارة والعدل النيابية، توجه فيه بالشكر الى رئيس اللجنة النائب جورج عدوان "الذي عاد ووضع النقاش باقتراح قانوني للتعليم عن بعد في القطاع الجامعي من جديد على طاولة البحث بجدية ومسؤولية"، وقال: "ان شاء الله، نصوب اليوم المسار من جديد للوصول الى قانون جيد للتعليم الجامعي عن بعد، يسمح للجامعات في لبنان باعتماد هذه الطريقة ضمن الضوابط والمعايير التي تجعل التعليم الجامعي في لبنان يكون رائدا ومعاصرا ومواكبا للتطور الحاصل في العالم".

 

اضاف: "في موضوع آخر، سألت منذ يومين عن ثمانية الاف "لابتوب" او "تابليت" موجودة في مستودع وزارة التربية، كان يجب ان يكونوا قد وزعوا على الطلاب والمدارس والمعلمين. وزارة التربية مطالبة في ان تجد حلا. الاهل يعانون لان ليس في وسعهم شراء "تابليت" او "كمبيوتر" لكي يتعلم اولادهم، خصوصا في ظل الضائقة الاقتصادية، والامر يحتاج الى حل على مستوى الدولة. لذلك نطالب مجددا وزير التربية والوزارة بالافراج عن 8000 "تابليت" الموجودة، وقد سمعنا انهم اخذوا الترخيص من الجهات المعنية بالافراج عنها لان المدارس وخصوصا الرسمية تعاني جدا".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout