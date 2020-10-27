ادكار طرابلسي نوه باعادة طرح اقتراح التعليم عن بعد: نطالب وزير التربية بالافراج عن 8000 تابليت

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أدلى النائب في تكتل "لبنان القوي" ادكار طرابلسي، بتصريح بعد انتهاء جلسة لجنة الادارة والعدل النيابية، توجه فيه بالشكر الى رئيس اللجنة النائب جورج عدوان "الذي عاد ووضع النقاش باقتراح قانوني للتعليم عن بعد في القطاع الجامعي من جديد على طاولة البحث بجدية ومسؤولية"، وقال: "ان شاء الله، نصوب اليوم المسار من جديد للوصول الى قانون جيد للتعليم الجامعي عن بعد، يسمح للجامعات في لبنان باعتماد هذه الطريقة ضمن الضوابط والمعايير التي تجعل التعليم الجامعي في لبنان يكون رائدا ومعاصرا ومواكبا للتطور الحاصل في العالم".

اضاف: "في موضوع آخر، سألت منذ يومين عن ثمانية الاف "لابتوب" او "تابليت" موجودة في مستودع وزارة التربية، كان يجب ان يكونوا قد وزعوا على الطلاب والمدارس والمعلمين. وزارة التربية مطالبة في ان تجد حلا. الاهل يعانون لان ليس في وسعهم شراء "تابليت" او "كمبيوتر" لكي يتعلم اولادهم، خصوصا في ظل الضائقة الاقتصادية، والامر يحتاج الى حل على مستوى الدولة. لذلك نطالب مجددا وزير التربية والوزارة بالافراج عن 8000 "تابليت" الموجودة، وقد سمعنا انهم اخذوا الترخيص من الجهات المعنية بالافراج عنها لان المدارس وخصوصا الرسمية تعاني جدا".