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ابي رميا يتقدم باخبار عن الحرائق في بلدات جبيل والقضاء يتحرك‎

27
OCTOBER
2020
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في إطار متابعته الحثيثة لموضوع الحرائق التي اندلعت في قضاء جبيل، وآخرها في بلدات بنتاعل، معاد، عين كفاع، اهمج، وحصن عار، تقدّم عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا بإخبار لدى النيابة العامةالتميزية في بيروت لما يشكل هذا الموضوع من خطورة وضرر على السلامة العامة والبيئة والانسان والممتلكات العامة والخاصة، على ان تجرى التحقيقات القضائية اللازمة لتحديد المسؤوليات والتثبت مما إذا كانت تلك الحرائق ناجمة عن عوامل طبيعية او مفتعلة، حيث احال النائب العام لدى المحكمة التمييزية القاضي غسان عويدات الاخبار إلى الجهات الأمنية المختصة لإجراء المقتضى، وقد جاء في الإخبار ما يلي:

 

بيروت في 27/10/2020
جانب النيابة العامة التميزية الموقرة

مقدم من: النائب سيمون ابي رميا
الموضوع: تعريض السلامة العامة الى الخطر والاضرار بالممتلكات الخاصة والعامة بسبب حرائق في قضاء جبيل
تحية وبعد،
بالإشارة الى الموضوع أعلاه،
بتاريخ 24-10-2020 حوالي الساعة الواحدة صباحاً شبّ حريق هائل في بلدة "بنتاعل - قضاء جبيل" امتد على مساحة أكثر من ٧٠ ألف متر من الأراضي مسببا أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة. وقد وصلت النيران الى بعض المنازل في البلدة وقضت على مساحات واسعة من الاشجار المثمرة والسنديان وطالت جزءا من أحد المنازل وسيارتين كانتا متوقفتين الى جانب الطريق. وطال الحريق ايضا عددا من الخيم الزراعية البلاستيكية، وغرفتين من منزل أحد القاطنين في البلدة واثاثا خارجية لاحد المنازل.


هذا الحريق لم يكن الوحيد الذي اشتعل خلال اليومين المنصرمين (ما بين 23 و24 تشرين الأول 2020)، فقد شهد قضاء جبيل حرائق أخرى في كل من بلدة "معاد"، وأخر في منطقة "حصن عار" بين بلدتي "مشمش وهابيل"، وأخر في بلدة "أهمج" في محلة "مار جرجس"، الى حريق أخير بين بلدتي "عين كفاع - قضاء جبيل" و"صغار – قضاء البترون".


وبالرغم من أن الدفاع المدني كان قد نشر خريطة يبيّن فيها أن قضاء جبيل يقع ضمن دائرة خطر الحرائق في تاريخ 23-10-2020 ورفعها الى دائرة الخطر الشديد في الأيام التي تليه ومردّه أحوال الطقس والرياح؛ إلا أننا نلاحظ ان الحرائق تتنقل في قضاء جبيل كما في سائر الاقضية خلال هذا الفصل من السنة من دون التأكد ما إذا كان هذا الحريق طبيعياً أم مفتعلا للاستفادة من الفحم على أبواب فصل الشتاء.


كما تنبين لنا خلال متابعتنا لسلسة الحرائق التي نشبت في قضاء جبيل ما بين 23 و 24-10-2020، أن الدفاع المدني في قضاء جبيل يمتلك 7 أليات في مراكزه، و4 آليات منهم غير صالحة للاستعمال نهائيا.


لذلك ولما ترونه عفواً،
جئنا بالإخبار الحاضر، طالبين من نيابتكم الموقرة إجراء التحقيقات اللازمة والتثبت من المعلومات التي وضعناها امامكم لجهة التبيان ما إذا كانت الحرائق في المناطق والتواريخ المذكورة نتيجة عوامل طبيعية أم حوادث مفتعلة عرضت السلامة العامة للخطر وأحدثت اضررا جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة؛ والادعاء على من تظهره التحقيقات مسؤولا واحالته الى المراجع القضائية المختصة.

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