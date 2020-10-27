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هذه مواعيد ومراكز الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية

27
OCTOBER
2020
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أصدرت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري، تعميما يتعلق بمواعيد ومراكز إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية لدورة عام 2020 . وجاء فيه:
 
"بالاستناد الى القرار رقم 1336/2020 تاريخ 25/10/2020 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات (يتعلق بإستمرار اقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع اصابات الكورونا فيها)، وبالاستناد الى التعميم رقم 73/2020 تاريخ 13/10/2020 (يتعلق بإجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية لدورة عام 2020 ) لا سيما البند "ثالثاً" منه، وبالاستناد الى القرار رقم 544/2020 تاريخ 24/ايلول/2020 "تحديد مراكز الامتحانات الرسمية الخطية لشهادة الاجازة الفنية لكل الاختصاصات لدورة عام 2020".
 
 
وبناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات.
 
اولا: تجرى الإمتحانات الرسمية الخطية لدورة عام 2020 لشهادة الاجازة الفنية لكل الاختصاصات في المراكز التالية :
 
محافظة جبل لبنان :
 
- المعهد الفني السياحي الأدنى - الدكوانة.
 
- المعهد الفني السياحي الأعلى- الدكوانة.
 
- المعهد الفني الفندقي - الدكوانة.
 
- المعهد الوطني للعناية التمريضية الأدنى - بئر حسن بدلا من معهد شحيم الفني
 
 
-1 - محافظة البقاع:
 
- مدرسة زحلة الفنية - بلوك A
 
- محافظة لبنان الشمالي:
 
- معهد زغرتا الفني - الأعلى
 
- المعهد طرابلس الفني القبة - الأدنى
 
- معهد طرابلس الفني القبه - الأوسط
 
- معهد طرابلس الفني القبه - الأعلى
 
- معهد طرابلس الفني- ابي سمرا
 
- معهد احمد اكرم عويضه الميناء - الأوسط (المعهد الفني الصناعي سابقا)
 
- المدرسة الفندقية - طرابلس
 
- معهد دير عمار الفني
 
 
2 -محافظة عكار:
 
- معهد حلبا الفني بلوك A
 
- معهد حلبا الفني بلوك B
 
- معهد القبيات الفني
 
- مدرسة شدرا الفنية
 
 ثانيا :على الطلاب الذين وردت على بطاقات ترشيحهم أي من مراكز الامتحانات التي ذكرت آنفا في البند "اولا" من هذا التعميم الحضور الى مراكز الامتحانات كل بحسب التاريخ المعدل بموجب التعميم رقم 68/2020، وفقا لما يلي : 
 
التاريخ المعدل الجديد التاريخ القديم
 
30 تشرين الاول 2020 بدلاً من 5 تشرين الاول 2020
  
31 تشرين الاول 2020 بدلاً من 6 تشرين الاول 2020
 
1 تشرين الثاني 2020 بدلاً من 7 تشرين الاول 2020
 
 
على ان تعتبر نتيجة اي متغيب عن الحضور "راسب".
  
ثالثا: يبلغ هذا التعميم من يلزم ويعمل به فور صدوره وينشر على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني%".
 
 
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