انخفاض بالحرارة وامطار خفيفة..

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال، بينما تستقر في المناطق الداخلية مع احتمال تساقط امطار خفيفة في المناطق الجبلية ورياح ناشطة احيانا في المناطق الشمالية كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

طقس خريفي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الأول على الساحل : من 21 الى 29 درجة مئوية في الظل.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال، بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الداخلية ورياح ناشطة احيانا مع احتمال تساقط رذاذ في المناطق الشمالية ليل الثلاثاء/صباح الاربعاء، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال، بينما تستقر في المناطق الداخلية مع احتمال تساقط امطار خفيفة في المناطق الجبلية ورياح ناشطة احيانا في المناطق الشمالية كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة مع بقاء ظهورالضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم بسحب مرتفعة دون تعديل في درجات الحرارة مع استمرار ظهورالضباب على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 16 الى 30 درجة، فوق الجبال من 17 الى 25 درجة، في الداخل من 13 الى 34 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية - غربية إلى شمالية - شرقية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

- الانقشاع: متوسط.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و85%.

- حال البحر: معتدل، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 5,52 ساعة غروب الشمس: 16,51