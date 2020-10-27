نعمة: استحداث شباك موحّد للمعاملات الإدارية

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اعلن وزير الاقتصاد راوول نعمة أنه تمّ استحداث شباك موحّد للمعاملات الإدارية سعياً الى خدمة المواطن بشكل أفضل وصولاً الى تبسيط المعاملات الإدارية وتسريع انجازها.

واضاف في تغريدة: "الهدف من انشاء الشباك الموحّد هو استلام وتسليم جميع المعاملات الإدارية التي تسّجل من قبل المواطن بشكل مباشر في مكان واحد وتحّول داخل الإدارة وعند انجاز المعاملة يتم ابلاغ المواطن لاستلام المعاملة المنجزة في المكان نفسه من دون الحاجة الى التوجه الى مختلف الدوائر المعنية".



واضاف: "يكفل هذا المشروع المزيد من الشفافية والتطوير في مجال ادارة شؤون المواطنين كما يؤمن القاعدة الأساسية لمشروع أوسع وهو الحكومة الالكترونية عبر انشاء شباك موّحد الكتروني لخدمة المواطنين".