ماذا حصل في منطقة الأشرفية؟!

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنّه في إطار العمل المستمر الذي يقوم به مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة آفة ترويج المخدرات، ونتيجةً لاستثمار التحقيقات التي يجريها هذا المكتب، توافرت معلومات عن قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات في محلة الاشرفية على متن سيارة نوع " ب ام " لون فضي.

وعلى الأثر وبعد عمليات الرصد والمتابعة، نصب له عناصر مكتب مكافحة المخدرات المركزي في المحلة المذكورة كميناً محكماً بمؤازرة قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، بحيث أوقف بالجرم المشهود، ويدعى: ع. ش. (مواليد ١٩٦٩، لبناني).

وضبط بحوزته /200/ غ. قائم من مادة الكوكايين مقسمة داخل /200/ كيس ومعدة للترويج، مبلغ مالي ناتج عن عمليات بيع المخدرات عبارة عن /5,100,000/ ل.ل. و/400/$. اجري المقتضى القانوني بحقه بإشراف القضاء المختص.