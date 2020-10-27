living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البستاني يكشف عن عمر الحكومة العتيدة

27
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكّد عضو تكتل لبنان القوي النائب الدكتور فريد البستاني، أنّ “الحسابات الاقليمية والدولية مواتية لتشكيل الحكومة، وأن ما يشاع عن وجود صفقة وتقاسم للحصص الوزارية بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، مجرد حرتقات سياسية واعلامية من قبل بعض المتضررين، وذلك بهدف تشويه صورة الحكومة وضربها قبل ولادتها”.

ولفت البستاني في تصريح لصحيفة “الأنباءالكويتية”، الى أن “مواقف الوزير السابق جبران باسيل حيال تشكيل الحكومة، واضح ولا يحتمل التأويل والتفسير، ألا ان البعض يريد شيطنة مواقفه لغايات سياسية معروفة”، مُشيرًا الى ان “باسيل مصرّ على تطبيق المبادرة الفرنسية الاصلاحية، وجل ما طالب الرئيس الحريري به خلال جلسة الاستشارات الاخيرة، توحيد المعايير في تعيين الوزراء لا أكثر ولا أقل”.

وردًا على سؤال، أكد البستاني أن “حكومة الـ 24 وزيرًا، هي الانسب للمرحلة الراهنة، وذلك لاعتباره ان حكومات “المهمة”، تتطلب تعيين وزير واحد لكل حقيبة، وذلك بهدف ضمان جودة الاداء والانتاج في العمل التنفيذي، مستدركًا بالقول:

“التساؤل اليوم، يتمحور حول وزارة المالية اكثر منه حول عدد الوزراء، ففي حال اصر “الثنائي الوطني الشيعي” على هذه الحقيبة، فإن تكتل لبنان القوي، سيتعامل مع هذا المطلب، انطلاقا من الاجماع الوطني على تسهيل ولادة الحكومة الانقاذية، وتعبيد الطريق امام اموال سيدر، وايصال التفاهم مع صندوق النقد الدولي الى القطاف المرضي”.

وعليه أكّد البستاني ان الحكومة العتيدة، هي “حكومة “مهمة” Mission وعمرها من 6 الى 8 اشهر، وتوجهها سيكون صرفًا اقتصاديا ونقديًا ومعيشيًا، على ان تكون الحكومة التي ستليها، حكومة العهد الاخيرة التي ستشرف على الانتخابات النيابية والبلدية”، معتبرًا استطرادًا ان “نجاح الحكومة المرتقب ولادتها، رهن بالتزام الفرقاء بالورقة الفرنسية المؤلفة من 20 بندا، والمستندة اساسًا بغالبية بنودها، الى الورقة الاقتصادية التي قدمها الوزير السابق جبران باسيل في اجتماع قصر الصنوبر”، معربًا بالتالي عن “امله بنجاح الحريري في مهمته”.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout