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منذ العام ١٩٨٩.. يسألون..! (بقلم الصحافي مصطفى أبو عيد)

27
OCTOBER
2020
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يسألون شعبا من اقصى الشمال، الى اقصى الجنوب، فالبقاع، مرورا بسفاح جبال لبنان الشرقية والغربية، هل ما زلت عونيا؟؟

ما هي العونية؟؟
منذ ال١٩٨٩، اضحت الكتب المقدسة موجودة في قلوب الشعب العظيم، فإن كان بعضنا مسلما او مسيحيا، ، لخبأنا القرآن والانجيل في قلوبنا، لتصدح كلمة "العونية"، وتصرخ صرختها، فتطل علينا برأس ملاك، اذ ان لا نبي بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، ليقول كلمته، ويثبت ركيزة دينية جديدة اسمها "الديانة" العونية، التي قوامها المبدأ، القيم، الاخلاق...

فما هو المبدأ؟ والقيم؟؟ والاخلاق؟؟

مبدأ هذه "الديانة"، ان احبوا بعضكم بعضا، وليكن لبنان بلد العيش الواحد، لا العيش المشترك...
مبدأ هذه "الديانة" ، ان لا محتل يبقى على ارضنا الا
ونقا و مه...
اما القيم، فهي احترام الآخر، وعدم التعدي على حقوق الآخرين، ولكن ان نمنع اي اعتداء علينا... فواحدنا للكل، وكلنا للواحد...
اما الاخلاق، فهي في احترام حق الاختلاف بالرأي، وان نتعالى عن الشائعات، وان لا نسحق عند النصر، والا نُسحق عند الهزيمة...

يمكن للقارئ المتشدد ان يناقش في تشبيهنا لهذه الحالة، ولكن عليه ان يدرك، ان العناوين الثلاثة تفرضها جميع الاديان، ومن فرضها علينا، ما هو الا مؤمن جامع لفلسفة الاديان، منفتح على تقبل الآخر، اراد ان يعيدنا الى الصراط المستقيم، فعدنا...

منذ ال١٩٨٩، يسألون عن كيفية كسر الحالة العونية، ولا يعلمون انهم يغيرون مبادئهم الف مرة، ولا نغير قيد انملة، وهنا لا اقصد التشبيه، ولكن ليسمع العالم بأسره،
كما للأنبياء اصحابهم، كما لميشال عون الرئيس العماد اصحابه... فرسالته، قد عاشت معه، ولن تموت الا معنا وشعارنا دائما... #لغيرالخالقما_منركع

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